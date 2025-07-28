Минтранс: часть пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»

Минтранс и Росавиация совместно с «Аэрофлотом» организовали работу по пересадке части пассажиров отменённых рейсов на самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа». Об этом сообщает Минтранс РФ в своём телеграм-канале.



«„Аэрофлот“ гибко использует собственные провозные ёмкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов. В понедельник, 28 июля, в период с 8:00 до 12:00 по мск авиакомпания выполнила из Шереметьево более 40 рейсов. В настоящее время команда специалистов „Аэрофлота“ работает над скорейшим восстановлением штатной работы сервисов. Другие авиакомпании России выполняют полеты по расписанию, все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

Утром 28 июля пресс-служба авиакомпании сообщила о сбое в работе информационных систем и предупредила об отмене и переносе рейсов. По состоянию на 13:30 28 июля «Аэрофлот» отменил 4 рейса на вылет и 4 на прилёт в калининградский аэропорт «Храброво». Всего авиакомпания отменила более 50 рейсов по всей России.

Генпрокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя в работе ИТ-инфраструктуры авиакомпании «Аэрофлот» стала хакерская атака. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

