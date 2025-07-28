В Литве намерены создать новый алгоритм контроля за транзитом в Калининград

Литва создаст новый алгоритм контроля за транзитом из России в Калининград после инцидента с россиянином, выпрыгнувшим из поезда в июне. Об этом заявил глава МВД республики Владислав Кондратович. Его слова приводит «Sputnik. Литва».

«Для эффективного обеспечения безопасности специальной схемы транзита необходимо принимать комплексные решения — от внедрения дополнительных мер технической безопасности до единого и комплексного реагирования ответственных ведомств на основе единого алгоритма. Наши службы должны своевременно получать и обмениваться информацией, а также действовать скоординированно для надлежащего управления рисками. В сложившейся ситуации в сфере безопасности подобные инциденты повториться не могут», — сказал глава МВД республики.

Кондратович также отметил, что властям Литвы нужно пересмотреть финансирование, необходимое для контроля за транзитом. По его мнению, оно может быть предоставлено как за счет национальных финансовых инструментов, так и за счет средств Евросоюза.