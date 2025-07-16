МВД Литвы: найти сбежавшего в июне из транзитного поезда россиянина не удалось

В МВД Литвы оценили поиски россиянина, сбежавшего из транзитного поезда в июне, и признали, что они не увенчались успехом. Об этом, как пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», заявил глава ведомства Владислав Кондратович.

«Одно расследование по процедурам, связанное с возможным бездействием должностных лиц, завершено. Должностные лица действовали по установленным алгоритмам, делали все необходимое, но в ходе расследования мы увидели, что процедуры очень фрагментированы, отсутствует общая координация. Именно это мы и будем менять», — сказал Владислав Кондратович.

Он добавил, что в ближайшее время также должна будет представить свои предложения рабочая группа, которая готовит решения по изменению порядка контроля за транзитными поездами.

Напомним, по данным «Коммерсанта», 17 июня ехавший из Адлера россиянин исчез незадолго до прибытия поезда на контрольно-пропускной пункт Кибартай. Проводники заметили, что в одном из вагонов открыта дверь. Вскоре выяснилось, что в поезде нет зарегистрированного пассажира 2004 года рождения, уроженца Башкирии. Родственники пассажира заявили, что он часто менял место жительства, «искал себя», подчеркнув, что молодой человек не состоял ни в каких запрещенных организациях и не придерживался радикальных взглядов.

В свою очередь, литовские власти заявили о необходимости обновления алгоритма реагирования на подобные ситуации. В частности, предполагается уточнить у «Литовских железных дорог» технические возможности передачи сигнала в полицию в режиме реального времени об открытых дверях в движущихся поездах, рассмотреть вопрос об установке на локомотиве видеонаблюдения и других средств обнаружения, а также пересмотреть ответственность за выход из поезда, следующего транзитом через территорию Литвы.