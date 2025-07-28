На содержание Северного обхода Калининграда выделяют 90 млн рублей

90 млн рублей выделяют на содержание автомобильной дороги «Северный обход Калининграда». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика для выполнения работ готовится ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Финансирование рассчитано на два года. 20 млн рублей планируют потратить в 2025 году, ещё 70 млн — в 2026-м. Указанная цена за условную единицу — 13 960 673 рубля. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Строительство Северного обхода планируют завершить к 2028 году.