На содержание Северного обхода Калининграда выделяют 90 млн рублей

На содержание Северного обхода Калининграда выделяют 90 млн рублей
Фото: Telegram-канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных
Все новости по теме: Госзакупки

90 млн рублей выделяют на содержание автомобильной дороги «Северный обход Калининграда». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика для выполнения работ готовится ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Финансирование рассчитано на два года. 20 млн рублей планируют потратить в 2025 году, ещё 70 млн — в 2026-м. Указанная цена за условную единицу — 13 960 673 рубля. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Строительство Северного обхода планируют завершить к 2028 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter