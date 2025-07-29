Маслов о ремонте виллы Франка в Советске: «Ограда — это инициатива инвестора» (фото)

В Службе госохраны объектов культурного наследия сообщили, что удовлетворены процессом и предварительными результатами восстановления виллы Франка в Советске, построенной в конце XIX века (улица Ленина, 10). О том, что арендатор (руководитель предприятия «Спецгазавтоматика» Виктор Огиенко — прим. «Нового Калининграда») практически готов к вводу объекта в экономический оборот, «Новому Калининграду сообщил руководитель Службы Евгений Маслов.

«Инвестор превратил восстановление объекта в своего рода увлечение, — рассказал Маслов. — Часть работ он выполнил на средства региональной программы, но также вложил значительные свои средства. В частности, на свои деньги он установил вокруг здания ограду, которая, на наш взгляд, не портит облика объекта, а дополняет его».

Ранее Виктор Огиенко, арендующий объект у Русской православной церкви, получил 124 миллиона рублей по региональной программе вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот.

Фото: Служба госохраны ОКН

В региональном министерстве культуры и туризма весной 2023 года сообщали, что инвестор пока до конца не определился, что конкретно будет размещаться в отремонтированном здании «Дома пастора» в Советске. Глава министерства Андрей Ермак, сообщив о возобновлении восстановления объекта, уверял, что специалисты готовы были дать советы по созданию экспозиционно-выставочного пространства и его наполнению.

«Коллеги уже приступили к ревитализации, но пока не знают еще, что будут делать, — заявлял министр. — Это тоже не совсем верный подход, мы рассчитываем, что они сейчас в ближайшее время найдут все-таки правильную концепцию для этого объекта».

«Франкишен-вилла» («Вилла Франка»), которая числится в документах Службы как «Дом пастора, 1910 год», была построена в 1887-1888 годах по заказу тильзитского купца Франца Франка. До конца Второй мировой войны вилла сдавалась внаем. «Виллой пастора» или «Домом пастора» здание окрестили из-за того, что там некоторое время квартировались члены евангелическо-лютеранской общины. В послевоенные годы там располагался сначала военкомат, а потом детский дом «Искорка».

В 2010 году здание отошло в собственность РПЦ. Спустя два года прокуратура попыталась оспорить права епархии на владение домом, который к тому времени уже был признан объектом культурного наследия муниципального значения.

О том, что работы по ремонту здания в Советске начались, стало известно в августе 2019 года. В апреле 2018 года Калининградская епархия РПЦ заключила с Виктором Огиенко договор аренды на 29 лет. Инвестор планировал провести реконструкцию за три года, но из-за ухудшения экономической ситуации в 2020 году работы пришлось приостановить.