Для исторического жилого комплекса «Порт-Артур» готовят витражи с магнолией (фото)

Для исторического жилого комплекса «Порт-Артур» в Черняховске, реконструкция которого готовится к завершению, изготавливают витражи для входных дверей, получившие название «Весна 1945 года — весна новой жизни». О процессе их создания по заказу Фонда капремонта Калининградской области сообщил региональный минстрой.

«Каждый элемент витража требует тщательной проработки деталей, подбора фактур и оттенков, — сообщили в пресс-службе министерства. — Сами же двери сейчас находятся в столярной мастерской, где завершается ремонт и воссоздание дверных полотен».

Фото: пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области

На фото, как уточняется, процесс создания витража с магнолией для двери дома № 9.

Напомним, что «Порт-Артур» — это народное название исторического квартала в Черняховске, включающего несколько домов улицы Комсомольской. В октябре прошлого года ФКР сообщал, что в домах № 3–7 на улице Комсомольской завершается ремонт фасадов. В феврале того же года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черномаз заявлял, что при ремонте комплекса применяли сланцевую кровлю.