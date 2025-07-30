Собственник исторической пивоварни в Полесске: «Крышу хотим закрыть до конца года» (фото)

Крышу исторической пивоварни Бланкенштайна в Полесске собираются полностью закрыть до конца текущего года. О том, что крыша правого флигеля была раскрыта, и там сейчас меняются стропила, «Новому Калининграду» рассказал владелец пивоварни Александр Наталич.

«Месяц назад мы сняли шиферную кровлю и приступили к частичной замене балок и установке новых стропил, — сообщил Наталич. — Сечение стропил мы подобрали сантиметр в сантиметр, то есть брус практически идентичный довоенному. Древесину, кстати, используем местную».

В марте этого года предприниматель отчитался по гранту Фонда Потанина и сейчас проводит работы за собственные средства. Свои же деньги он вложил в приобретение оборудования, необходимого для запуска пивоварни.

«Сколько я потратил только в этом году, сказать не могу. Я стараюсь не считать, потому что как только начинаешь что-то подсчитывать — грустнеешь, — признаётся Наталич. — Основные работы по кровле мы планируем до конца года завершить. Мои ребята уверяют, что должны успеть».

Фото предоставлено Александром Наталичем

В конце прошлой недели в паблике «Музей „Старая немецкая школа Вальдвинкель“» появились фото и видео процесса монтажа откосов и стропильной конструкции над солодовней.

«Продолжаем восстанавливать старинную пивоварню Бланкенштайн по старой столетней технологии!» — прокомментировал ролики Наталич.

Напомним, что черепичная кровля на пивоварне должна была появиться еще в 2022 году. Однако 11 миллионов рублей, которые Александр Наталич получил по программе приграничного сотрудничества, из-за начала спецоперации на Украине дошли не полностью (только первый транш). В итоге грандиозные планы по ремонту фасада и кровли, а также по созданию сквера пивоваров были отложены. Полученных денег (за них собственник пивоварни даже успел отчитаться весной 2022 года) хватило лишь на стропильную систему.

Продолжить реконструкцию удалось после получения почти пятимиллионной поддержки Фонда президентских грантов, а также за счёт обращения в Фонд Потанина. Гранты были выиграны один за другим 1 марта и 1 мая 2023года.

Кроме того, предпринимателем были вложены и значительные собственные средства. Александр Наталич сообщал, что кроме черепицы и обрешетки, приобрел «на свои» подъемный кран.