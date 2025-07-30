Беспрозванных выделил 7 млн рублей на сельскую школу, в которой побывал весной

Школа посёлка Добровольск Краснознаменского округа получила из резервного фонда правительства Калининградской области чуть более семи млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал в конце июля губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Бюджетную субсидию, согласно тексту документа, муниципалитет должен будет потратить на выполнение работ по благоустройству территории средней общеобразовательной школы № 4 (ул. Юности, д. 9) при условии софинансирования в размере 71,59164 тыс. рублей, а также «при условии централизации закупок товаров, работ и услуг».Напомним, что школу № 4 Беспрозванных посетил 6 мая этого года. В ней он встретился с жёнами участников специальной военной операции. По итогам визита глава региона отметил, что выпускникам детского сада, открывшегося в декабре 2022 года, будет непросто приспособиться к переходу в школу, которая находится в здании довоенной постройки, где годами не было ремонта.