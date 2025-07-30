Дятлова о подтоплениях: в прошлом году проблемных участков было значительно больше

В 2024 году проблемных участков, на которых происходило подтопление после обильных осадков, в Калининграде было значительно больше. Однако решить этот вопрос до конца не удастся. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в среду, 30 июля.

«Когда одновременно выпадает большое количество осадков, ливневые сети, которые определённого диаметра, в моменте не справляются с выпавшим объёмом воды. Будут ли такого рода явления? Да, будут. Что хорошо, что уже в текущем году это явление кратковременное, я бы сказала, не два − три часа, а час — два, и вода уходит», — сказала Дятлова.

Проблема, по её словам, в том, что ливневая канализация в Калининграде частично совмещена с хозбытовой. Проблемные участки необходимо постоянно мониторить и принимать меры по каждому из них. «В прошлый год проблемных участков было значительно больше. Это был и Остров Октябрьский, это была и улица Клиническая, и улица Мукомольная», — напомнила сити-менеджер. Всего с прошлого года мониторинг, как было отмечено, ведётся по 21 адресу.

«Где-то мы доводим ливнёвку до земельных участков многоквартирных домов для того, чтобы управляющие компании вместе с жильцами могли принять решение и отвести дождевую воду, ливневые стоки в общую ливнёвку. Где-то мы просто делаем новые колодцы. На острове Октябрьском взяли бесхозную КНС-ку и установили там насосное оборудование», — рассказала глава горадминистрации.

Осенью 2025 года «Гидротехник» планирует провести телеинспекцию канализации на ул. Елизаветинской для определения плана работ по ней. На ул. Сечина уже выявили бесхозную канализацию. Такие объекты власти, по словам Дятловой, берут на баланс, начинают их обслуживать и принимают решения по дальнейшей эксплуатации.

«За прошлый год более 50 километров бесхозных ливневых стоков были взяты на баланс „Гидротехника“, и мы начали их обслуживать. Уже в текущем году — более 25 километров», — отметила Дятлова.

В 2024 году в Калининграде наблюдались массовые подтопления улиц после обильных осадков. В некоторых дворах машины уходили под воду практически по крышу.