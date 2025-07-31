С сетевой частной клиники взыскали 3 млн рублей за гибель жительницы Черняховска

С сетевой частной клиники взыскали 3 млн рублей за гибель жительницы Черняховска
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С калининградской сетевой клиники, отделение которой находится в Черняховске, взыскали компенсацию за смерть пациентки в сентябре 2022 года. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры, жительница Черняховска погибла из-за «ненадлежащего оказания медицинской помощи», а компенсация взыскана в пользу детей пациентки.

«Врач, оказывавший женщине медицинскую помощь, был осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей), — поясняют в пресс-службе ведомства. — У погибшей осталось двое малолетних детей, в связи с чем прокурор города Черняховска обратился в суд в их интересах с иском о взыскании с медицинской организации компенсации морального вреда. По иску прокурора в пользу детей взыскано 3 млн рублей».

Отмечается, что ответчики не согласились с решением суда и обжаловали его в апелляционном порядке. Однако с учетом позиции прокуратуры области жалоба ответчика отклонена, а решение суда оставлено без изменения и вступило в законную силу.

«Новый Калининград» попытался связаться с руководством клиники, однако оперативного комментария получить не удалось.

Напомним, что в апреле 2024 года стало известно, что в Черняховске собираются судить 67-летнего врача частной клиники по обвинению в причинении смерти по неосторожности пациентке. По версии следствия, в сентябре 2022 года акушер-гинеколог перед проведением операции ввел 34-летней женщине препарат для местной анестезии, в ответ на который у нее развился анафилактический шок. Пациентке проводили реанимационные мероприятия, но она скончалась. Судебно-медицинские экспертизы показали, что врач не провел полный базовый спектр обследования, «определил неправильную тактику лечения заболевания, на самом деле не требующего оперативного вмешательства, и необоснованно выбрал метод анестезии», отмечали в региональном СКР.



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