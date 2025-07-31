Подольский: здравоохранение в Гурьевском округе на высоком уровне

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Здравоохранение в Гурьевском округе находится на высоком уровне. Об этом заявил глава администрации муниципалитета Сергей Подольский во время прямого эфира с главным врачом Гурьевской ЦРБ Инной Остапчук.

«В масштабах страны это, наверное, такая хорошая история, что мы, как никакой другой муниципалитет Российской Федерации, добавили в население от переписи [2010 года] до переписи [2021 года] свыше 100%. Это говорит о том, что в том числе при всех каких-то минусах-нюансах наше здравоохранение на высоком уровне. У нас смертность ниже, чем рождаемость. <...> Это, естественно, заслуга в том числе и здравоохранения», — заявил Подольский.

В том же эфире глава администрации Гурьевска рассказал, что власти округа планируют предоставлять земельные участки сотрудникам областного онкологического центра в посёлке Родники. Он отметил, что такая практика завелась ещё после строительства кардиоцентра. Эту же программу власти округа хотят применить и в случае с врачами онкологического центра Калининградской области.

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