Подольский: здравоохранение в Гурьевском округе на высоком уровне

Здравоохранение в Гурьевском округе находится на высоком уровне. Об этом заявил глава администрации муниципалитета Сергей Подольский во время прямого эфира с главным врачом Гурьевской ЦРБ Инной Остапчук.

«В масштабах страны это, наверное, такая хорошая история, что мы, как никакой другой муниципалитет Российской Федерации, добавили в население от переписи [2010 года] до переписи [2021 года] свыше 100%. Это говорит о том, что в том числе при всех каких-то минусах-нюансах наше здравоохранение на высоком уровне. У нас смертность ниже, чем рождаемость. <...> Это, естественно, заслуга в том числе и здравоохранения», — заявил Подольский.