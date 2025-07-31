Суд приговорил экс-замглавы администрации Зеленоградска к штрафу за мошенничество

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Зеленоградский районный суд приговорил экс-замглавы администрации муниципалитета Павла Боровикова к штрафу за мошенничество при участии в конкурсе по распределению государственных грантов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда в четверг, 31 июля.

На заседании установили, что Боровиков в должности начальника управления сельского хозяйства администрации Зеленоградска знал о ежегодном конкурсе от регионального минсельхоза, по результатам которого с 2017 года победившим фермерам предоставляется грант на развитие сельского хозяйства. Отмечается, что, зная об условиях и порядке его проведения, экс-замглавы решил незаконно получить эти денежные средства и присвоить их себе.

Чтобы победить в конкурсе, Боровиков привлёк свою знакомую, которой пообещал поделить выигранные средства. Для этого она должна была заявиться на конкурс в качестве главы фермерского хозяйства. По поданным ею в региональный минсельхоз документам грант должен был пойти на развитие материально-технической базы хозяйства по выращиванию ягод. В релизе суда указывается, что, получив грант, Боровиков распорядился средствами по своему усмотрению. Ущерб бюджету Калининградской области составил более 1,48 млн рублей.

Суд квалифицировал действия экс-замглавы администрации Зеленоградского округа по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В качестве смягчающих наказание обстоятельств признаны совершение преступления впервые, положительные характеристики, добровольное возмещение ущерба и наличие на иждивении малолетнего ребёнка.

«Эти обстоятельства суд признал исключительными, позволяющими в соответствии со ст. 64 УК РФ назначить осужденному более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией статьи. Приговором Зеленоградского районного суда Б. назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении знакомой Б., выступившей в качестве соучастницы, находится на рассмотрении в суде», — говорится в сообщении Калининградского облсуда.

О том, что бывший заместитель главы администрации Зеленоградского муниципального округа должен был предстать перед судом по обвинению в мошенничестве, стало известно 31 января 2025 года. Тогда же источник в правоохранительных органах сообщил, что обвиняемым является Павел Боровиков.

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