СК: экс-замглавы администрации Зеленоградска ждёт суд за мошенничество с грантом

Все новости по теме: Коррупция

Бывший заместитель главы администрации Зеленоградского муниципального округа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Следствием завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-чиновника по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Преступление выявлено и задокументировано УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2017 году на тот момент начальник управления сельского хозяйства администрации Зеленоградского ГО организовал получение местной предпринимательницей гранта в рамках нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса» по направлению «Стимулирование малых форм предпринимательства». Как уточнил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, обвиняемый —  Павел Боровиков. Его соучастница, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, при его содействии представила в конкурсную комиссию фиктивные документы и недостоверные сведения о намерении использовать средства гранта на развитие своего крестьянского (фермерского) хозяйства. Полученными деньгами в сумме, превышающей 1,4 млн рублей, фигуранты распорядились по своему усмотрению. 

Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собрана убедительная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд для рассмотрения по существу. Отметим, что, дело уже значится в картотеке суда.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter