СК: экс-замглавы администрации Зеленоградска ждёт суд за мошенничество с грантом

Бывший заместитель главы администрации Зеленоградского муниципального округа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Следствием завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-чиновника по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Преступление выявлено и задокументировано УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2017 году на тот момент начальник управления сельского хозяйства администрации Зеленоградского ГО организовал получение местной предпринимательницей гранта в рамках нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса» по направлению «Стимулирование малых форм предпринимательства». Как уточнил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, обвиняемый — Павел Боровиков. Его соучастница, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, при его содействии представила в конкурсную комиссию фиктивные документы и недостоверные сведения о намерении использовать средства гранта на развитие своего крестьянского (фермерского) хозяйства. Полученными деньгами в сумме, превышающей 1,4 млн рублей, фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собрана убедительная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд для рассмотрения по существу. Отметим, что, дело уже значится в картотеке суда.



