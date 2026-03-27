В мэрии рассказали, когда хотят завершить благоустройство Борисовского бульвара

Благоустройство Борисовского бульвара в Калининграде власти рассчитывают завершить к 4 июля 2026 года. Такой срок назвала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Когда мы говорим про Борисовский бульвар, здесь нужно упомянуть фонд жилищного строительства и обязательства, которые он взял на себя на инвестсовете под руководством губернатора. <...> Он должен за два года выполнить ремонтные работы на всей сетке улиц того микрорайона с обустройством асфальтобетонного покрытия, тротуаров, систем ливневой канализации, освещения. И отдельно вот в этой сетке улиц идёт Борисовский бульвар», — напомнила Дятлова.

Указанная улица, по словам сити-менеджера, должна стать центром притяжения всего микрорайона с широкой прогулочной зоной протяжённостью более 700 метров.

«​​Всё это нам бы очень хотелось вместе завершить к 4 июля 2026 года, к нашей праздничной дате, к 80-летию образования города Калининграда и Калининградской области. Вместе с фондом постараемся выполнить работы на этом участке. А вообще, преображение всей улично-дорожной сети этого микрорайона фонд планирует завершить в 2027 году. Два года потребуется, чтобы навести там порядок», — рассказала Елена Дятлова.

Развитием микрорайона занимается фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» («ЖСС КО»), основанный при участии правительства Калининградской области и администрации Калининграда. Проект был защищён на заседании инвестиционного совета.

«Если мы с вами вспомним, как проходил инвестсовет под руководством губернатора Калининградской области, то одним из объектов, который рассматривался, было строительство поликлиники. Это первый этаж жилого дома. Завершение строительства — третий квартал 2026 года. Кроме того, в этом же проекте, который инвестиционно рассматривался, администрация города Калининграда получит нежилые помещения для молодёжного клуба, для художественной школы, для библиотеки. Мы ждём передачи и будем делать там учреждения дополнительного образования», — рассказывала ранее глава горадминистрации.

Помимо Борисовского бульвара, за 2026−2027 годы планировали привести в порядок ул. Левитана, Поленова, Казачью и Врубеля.

Согласно информации, размещённой на сайте фонда «ЖСС КО», масштабный инвестиционный проект называется «Строительство жилого микрорайона в юго-восточной части г. Калининграда путём комплексного освоения земельного массива площадью 15,5 га в границах улиц Емельянова-Левитана». В рамках проекта осуществляется строительство жилого комплекса «Юго-Восток» путём освоения массива земельных участков, расположенных в Московском районе Калининграда.