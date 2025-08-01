Власти: достройке тротуара на Воздушной мешают заборы и «ненужные насаждения»

Приостановленный ремонт тротуаров на улице Воздушной будет продолжен только после того, как будут снесены заборы и «ненужные насаждения», о чем сообщила пресс-служба горадминистрации. Комментарий стал ответом на вопрос жителя, поинтересовавшегося, по какой причине остановилась работа на отрезке тротуара от домов 82 и 84 на улице Художественной до улицы Саратовской.

«Работы на Воздушной были приостановлены до завершения оформления порубочного билета и переноса оград, — пояснили в мэрии. — Так как ограды не перенесли и снос насаждений в створе тротуара не согласовали, работы завершены в выполненных границах и будут оплачены в соответствии с подтверждёнными объёмами. Проектом было предусмотрено устройство тротуара по Воздушной от Менделеева до переулка Воздушного, от Красносельской до дома № 66Б, от дома № 66Б до дома № 82, от дома № 82 до дома № 85В. После удаления ограждений и ненужных насаждений подпишут новый договор на завершение строительства».

Напомним, что ранее власти Калининграда разрешили вырубить 16 деревьев и 22 кустарника для устройства тротуара на ул. Художественной.

Порубочный был билет выдан МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» 24 февраля и действует до 1 октября 2025 года. Сносу подлежат слива, самшит, розы, ель, клён и другие породы деревьев и кустарников. Экологическая ценность вырубаемых зелёных насаждений — 1238 баллов.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 11 мелколистных лип «Гринспайер» и 56 кустарников форзиции в границах ул. Ясной.

В ноябре 2024 года в ходе осмотра строящихся тротуаров на улице Художественной, соединяющей улицы Бассейную и Воздушную, глава администрации Калининграда Елена Дятлова обратила внимание на сплошные заборы, которых, согласно подпункту № 6 «Правил благоустройства» (редакция от 30 июня 2021 года), быть не должно.