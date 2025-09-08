Для продолжения ремонта тротуаров на Воздушной разрешили вырубить 63 дерева

Власти Калининграда разрешили вырубить на ул. Воздушной 63 дерева, 22 кустарника и 115 погонных метров живой изгороди для продолжения ремонта тротуаров. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» 4 сентября 2025 года и действует до 1 октября 2027-го. Вырубка запланирована на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:000000:19695 и 39:15:000000:19697. Сносу подлежат яблони, клёны, берёзы, роза, сирень и другие породы деревьев и кустарников общей экологической ценностью 3 887 баллов.

Сохранить необходимо 280 деревьев, 178 кустарников и 338 погонных метров живой изгороди. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 50 мелколистных лип «Гринспайер» и 166 кустарников форзиции на территории общего пользования в границах красных линий ул. Ясной, а также на ул. Горького в районе дома № 166. Общая экологическая ценность — 3920 баллов. Компенсационная стоимость не взимается.

В феврале 2025 года на обустройство тротуаров на ул. Воздушной власти Калининграда выделили 40,5 млн рублей. Летом работы были приостановлены. В администрации сообщили, что продолжать их будут только после того, как снесут заборы и «ненужные насаждения».

