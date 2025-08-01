Дятлова: ремонт тротуаров на Литовском валу — промежуточное решение

Ремонт тротуаров на Литовском валу, который обещают выполнить в этом году, — это промежуточное решение перед масштабной реконструкцией улицы. Об этом глава администрации Елена Дятлова сообщила «Новому Калининграду» в пятницу, 1 августа.

«У нас есть видение, как должен выглядеть Литовский вал, — отметила чиновница. — По-хорошему, его нужно ставить на реконструкцию, начиная от развязки на площади Василевского и заканчивая улицей Лесопильной, то есть до набережной Преголи, где у нас бастион „Литва“».

Дятлова рассказала, что у власти уже занимаются «отдельной проработкой узлов пересечения Литовского вала с улицей Юрия Гагарина и с Московским проспектом».

«Но это реконструкция. Поставить Литовский вал на реконструкцию можно только после появления улицы Юбилейной (эта улица нам также необходима к открытию кампуса БФУ, а это территория в 30 га). Нам придётся закрывать Литовский вал захватками, но сначала в планах улица Юбилейная», — продолжила она.

Ремонт тротуаров на Литовском валу, по словам Дятловой, является промежуточным решением, так как «до реконструкции ещё надо дожить».

«Мы отремонтируем тротуары, построим улицу Юбилейную, а лишь потом перейдём к реконструкции Литовского вала. А с таким техническим состоянием [тротуаров] мы точно не доживём до коммунизма», — заключила Дятлова.

Напомним, что в декабре 2023 года Антон Романов, бывший тогда в должности зампредседателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры (сейчас он возглавляет этот комитет — прим. «Нового Калининграда») сообщал, что Литовский вал в Калининграде планируют сузить с четырех до двух автомобильных полос, чтобы обустроить тротуары по обеим сторонам улицы. Он отметил, что сужение предусматривает комплексная схема организации дорожного движения (на период 2019-2035 гг).

«У нас нет обеспеченности полноценным тротуаром с обеих сторон, — заявлял тогда Романов. — На одной стороне тротуар в ненормативном состоянии (мы там его постоянно ремонтируем и латаем). Если мы посмотрим на транспортные потоки и на загрузку именно перегона, то увидим, что он не дозагружен. Даже в час пик он не дозагружен, а порой автолюбители устраивают полноценные гонки на этом участке. Там постоянно неправильно выбирают полосу и скоростной режим, и зазор (резерв пространства) нам позволяет организовать полноценную дорогу 1+1, а на подходах к транспортным узлам сделать соответствующие уширения, организовав пешеходную и велосипедную связь».