«Автотор» представил на ВДНХ новую линейку электромобилей (фото)

Фото: «Новый Калининград»

Калининградский завод «Автотор» представил новую линейку электромобилей на автомобильном фестивале «ПроДвижение» (0+). Мероприятие проходит 2 и 3 августа в Москве в честь Дня рождения ВДНХ, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

«EONYX — это новая линейка электромобилей категории I7, которые выпускает завод „Автотор“ в Калининграде», — сообщается на выставочном стенде.

EONYX M2 — «компактный и манёвренный» двухместный электромобиль с возможностью передвижения по дорогам общего пользования. Подходит, по мнению компании, для частного и коммерческого использования. Оснащён мультимедиа, камерой заднего вида и климатической системой. «Работает бесшумно, заряжается от обычной розетки, экономичен и удобен в повседневной эксплуатации», — отмечает производитель.

Модель PROFI CARGO — грузовой электромобиль для городской логистики и служб доставок. Закрытый кузов объёмом до 1350 литров подходит для перемещения товаров в плотной городской застройке, на территории складов, курортных и промышленных объектов.

EONYX PROFI PICKUP — компактный пикап с платформой, рассчитанной под европалету. Оптимален для сервисных и курьерских служб, промышленных комплексов, а также для использования в рекреационных зонах и гостиничных комплексах. Позволяет перевозить до 450 кг груза с полной электрической автономностью и минимальными затратами, сообщает производитель.

Максимальная скорость представленных моделей — 80 км/час. Запас хода — 130 км. Батарея — 150 — 166 Ач.

О том, что на заводе «Автотор» идёт производство опытной партии двух моделей компактных электромобилей, пресс-служба предприятия сообщила в апреле 2025 года.