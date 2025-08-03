Колледж для подготовки кадров янтарной отрасли предложили открыть в Калининграде

В Калининграде предложили создать колледж для подготовки и привлечения кадров в янтарную отрасль. С такой инициативой выступили эксперты в ходе VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.

Колледж предложили интегрировать с образовательной программой «Профессионалитет». Также эксперты выступили с инициативой организовать стажировки в янтарной отрасли для студентов СПО и вузов.

Директор по персоналу корпорации Ростех Юлия Цветкова в ходе деловой сессии «Ремесло 2.0», которая прошла в рамках форума, высказала мнение, что в России нужно радикально и системно подходить к повышению престижа рабочих профессий и объяснять молодым людям, что они «не смогут вечно крутить педали, работая курьерами».

​​Цветкова рассказала, что госкорпорация Ростех много работает над привлечением молодежи в рабочие профессии, занимается профориентацией. «Мы максимально стараемся, чтобы наши зарплаты были выше, чем в среднем по региону. Это достаточно сложно, учитывая, что у нас гособоронзаказ, но, тем не менее, у нас в целом практически везде зарплаты выше», — рассказала она. Кроме того, по словам Цветковой, сотрудникам готовы платить надбавки за переработки, премии, они имеют социальный пакет, медстраховку, негосударственное пенсионное обеспечение, могут приобретать жилье при корпоративной поддержке работодателя. Корпорация выступает за отсрочку от армии для выпускников СПО, целевое обучение и т.п.

При этом она обратила внимание, что молодые ребята не готовы идти на заводы из неких соображений комфорта.