Эксперты предложили запустить цифровую платформу о янтаре

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Эксперты выступили с инициативой создать образовательную платформу о янтаре для школьников, туристов и франчайзи. Такое предложение было озвучено в ходе VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.

Отмечается, что такая платформа нужна для популяризации янтарной отрасли через интерактивной контент. Эксперты также предложили построить франчайзинговую систему с цифровой витриной и тестовыми точками (островками, бутиками) для отработки модели и привлечения партнёров с господдержкой, разработать визуальную и маркетинговую идентичность для молодёжи 20-40 лет «с метаиронией и постоянной витриной, подчёркивающей янтарь как премиальный материал», запустить лимитированные серии (мороженое, аксессуары, предметы быта) с дизайнерами и художниками, а также создать мультибрендовые магазины и pop-up шоурумы.

Инициативы экспертов затронули и продвижение янтаря на глобальном рынке. Так, было предложено участвовать в международных экспозициях под брендом «Сделано в России», а также развивать промышленный туризм с культурным акцентом.

В список инициатив вошло внедрение корпоративной политики, которая будет подчеркивать «миссию отрасли, престиж профессий и льготы (жильё, медстраховка) для удержания кадров».

В рамках обсуждения политики привлечения кадров эксперты предложили создать в Калининграде колледж для подготовки и привлечения кадров в янтарную отрасль. Директор по персоналу корпорации Ростех Юлия Цветкова в ходе деловой сессии «Ремесло 2.0», которая прошла в рамках форума, высказала мнение, что в России нужно радикально и системно подходить к повышению престижа рабочих профессий и объяснять молодым людям, что они «не смогут вечно крутить педали, работая курьерами».

Начальник отдела кадров Калининградского янтарного комбината Анна Новова в ходе рабочей сессии «Ремесло 2.0» заявила, что государству необходимо заняться популяризацией рабочих профессий, поскольку в настоящее время молодежь не хочет идти в слесари, а хочет «работать в Instagram*». По её мнению, человек, получая рабочую профессию, должен гордиться ею и понимать, что «он частица большой страны».

* Instagram — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

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