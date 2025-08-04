СМИ: Калининград вошёл в список самых востребованных городов у интуристов

Все новости по теме: Туризм

Калининград вошёл в список самых востребованных городов у иностранных туристов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис бронирования отелей и гостиниц «Островок».

На первом месте в рейтинге разместилась Москва: на неё приходится каждое второе бронирование. Далее следуют Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород.

При этом издание отмечает, что темп роста рынка въездного туризма в летнем сезоне замедлился в четыре раза относительно весны, оказавшись заметно хуже ожиданий турбизнеса. Мотивацию иностранных туристов путешествовать в Россию снизили конфликты на Ближнем Востоке, противостояние между Индией и Пакистаном и постоянные ограничения авиасообщения.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, как пишет «Коммерсант», заявил, что за январь—июль число иностранных туристов снизилось год к году на 10%. В мае в АТОР прогнозировали рост въездного потока в этом году на 25%.

После того, как телеграм-канал SHOT 20 июля написал о том, что туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области из-за активной продажи туров в регион, в АТОР сообщили, что полноценного въездного турпотока из Германии и Польши в Калининградскую область нет, в основном едут в основном индивидуальные туристы. ​​Директор туркомпании «Балтма турс» Михаил Друтман сообщил РИА Новости, что через границу едут не туристы, а выходцы из России.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter