В Калининграде ищут проектировщика на расчистку Паркового ручья в зоопарке

В Калининграде ищут проектировщика на расчистку Паркового ручья в зоопарке
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде намерены расчистить 570-метровый участок ручья Паркового. На разработку проекта расчистки русла и берегоукрепления водоёма государственное автономное учреждение «ЕКАТ-Калининград» намерено потратить 4,19 млн рублей.

Речь идёт об участке от улицы Брамса до металлического ограждения рядом с Художественным мостом у дома № 24А на проспекте Мира.

Таким образом, в проектирование попадает ручей, протекающий через всю территорию зоопарка, а также через сквер Зоологический.

Работы, судя по техзаданию, опубликованному на портале Госзакупок, будут проходить в два этапа, которые в сумме займут 195 календарных дней.

«Изыскательские работы проводятся по всей длине участка русла водотока и прилегающей территории — 570 м, — говорится в техзадании. — Участки берегоукрепления берегов русла определяются по результатам инженерных изысканий и устанавливаются проектом. Глубина расчистки русла — 0,2-2,0 м (уточняется по результатам инженерных изысканий). Проектная ширина водотока — 0,5-6,0 м в границах естественных берегов (уточняется по результатам инженерных изысканий)».

Отметим, что расчистку ручья власти запланировали в тот момент, когда в сквере Зоологическом завершается благоустройство. По словам Елены Дятловой, для посетителей он откроется в 2026 году.

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