Власти: ограничения для самокатов в Зеленоградске дали положительный результат

В Зеленоградске после принятия январских постановлений количество жалоб на электросамокаты «кардинально уменьшилось». Об этом сообщила администрация муниципалитета в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Власти муниципалитета отметили, что после принятия постановлений от 31.01.2025 № 355 и № 354 «количество жалоб от жителей и гостей Зеленоградска на парковку самокатов и опасную езду на СИМ кардинально уменьшилось». При этом на сколько снизилось их число, они не уточнили.

Как сообщили в администрации, новые нормативные акты установили четкие правила: где разрешено размещать парковки СИМ и сколько самокатов могут находиться в этом месте. Также утвержден порядок использования территорий общего пользования для передвижения на СИМ.

Тендер на организацию кикшеринга в Зеленоградске выиграла компания «Рик плюс». По договору с администрацией фирма разместила 155 самокатов сервиса «Яндекс Go». На все СИМ установлено программное оборудование, с помощью которого сдаваемые в аренду дистанционным способом самокаты были запрограммированы на передвижение с учетом зон ограничений и запретов, а также на начало/окончание поездки в установленных договором местах.

«Руководство ООО „Рик плюс“ с пониманием отнеслось к требованиям администрации, и не возражало против введения ограничений», — уточнили в администрации.

Напомним, передвижение на самокатах в Зеленоградске запрещено в границах улиц Горького, Октябрьской, Курортного проспекта и променада. Программное обеспечение не позволит совершать поездки в границах указанных улиц, а также развивать скорость более 15 км/ч.

Ранее уточнялось, что ограничения коснутся средств индивидуальной мобильности, которые предоставляются в аренду дистанционным способом. Собственник электросамоката при передвижении на этом транспортном средстве обязан руководствоваться правилами дорожного движения и соблюдать их.