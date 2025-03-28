В центре Зеленоградска ввели запрет на передвижение на арендованных самокатах

В историческом центре Зеленоградска ввели запрет на передвижение на арендованных самокатах. Решение в первую очередь связано с большим туристическим потоком в городе. Об этом сообщает общественно-политическая газета «Волна».

«Зеленоградск по-прежнему возглавляет список популярных городов области. С наступлением нового курортного сезона ожидается существенное увеличение количества гостей. И, конечно, вопросы обеспечения безопасного и комфортного отдыха как гостей, так и жителей курорта — это наш приоритет», — пояснили в администрации Зеленоградского округа. По результатам исследования спроса и измерения пешеходного потока на улицах, специалисты пришли к выводу, что максимум, который требуется для города, — это 155 самокатов. Большее количество начнёт создавать неудобства жителям и гостям города.

Передвижение на самокатах запрещено в границах улиц Горького, Октябрьской, Курортного проспекта и променада. Программное обеспечение не позволит совершать поездки в границах указанных улиц, а также развивать скорость более 15 км/час.

Уточняется, что ограничения коснутся средств индивидуальной мобильности, которые предоставляются в аренду дистанционным способом. Собственник электросамоката при передвижении на этом транспортном средстве обязан руководствоваться правилами дорожного движения и соблюдать их.

Кроме того, одна из фирм, организующих прокат самокатов в регионе, выиграла объявленный администрацией тендер на организацию кикшеринга в Зеленоградске. Согласно официальному договору, прокатчик должен выставлять свои самокаты в строго отведённых местах, где они не будут мешать пешеходам. Самокаты, самовольно выставленные другими прокатами на улицах города, будут эвакуироваться в места хранения. Все остальные прокатные самокаты были удалены с городских улиц ещё до 13 марта.