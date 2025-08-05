Из Калининградской области с начала года экспортировали 94 тыс. тонн пшеницы

Из Калининградской области с начала года экспортировали 94 тыс. тонн пшеницы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Из Калининградской области с начала года под контролем Россельхознадзора экспортировали 94 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В число стран-импортеров российской пшеницы вошли Венесуэла (31 тыс. тонн), Сербия (29 тыс. тонн), Мексика (29 тыс. тонн) и ОАЭ (5,2 тыс. тонн).

«По результатам лабораторных исследований карантинные объекты в отгруженной продукции не обнаружены. Качество и безопасность экспортных партий подтверждены протоколами испытаний Калининградского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — пояснили в ведомстве. Зерновую продукцию экспортировали морским и железнодорожным транспортом. Всего был выдан 491 фитосанитарный сертификат.

Напомним, что в конце июля под контролем Россельхознадзора из Калининградской области впервые отгрузили пшеницу в Объединенные Арабские Эмираты.

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