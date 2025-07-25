Россельхознадзор: пшеницу из Калининградской области впервые отправили в ОАЭ

Под контролем Россельхознадзора из Калининградской области впервые отгружена пшеница в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«22 и 23 июля 2025 года из Калининградской области в Объединенные Арабские Эмираты впервые было отгружено 74 партии пшеницы продовольственной в количестве 5,2 тыс. т. <...>проведены все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям ОАЭ. Ведомством выдано 74 фитосанитарных сертификата на пшеницу продовольственную», — говорится в сообщении.