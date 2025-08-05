«КалининградТеплоСеть» готовится закрыть угольную котельную в Центральном районе

«КалининградТеплоСеть» готовится закрыть угольную котельную в Центральном районе
Фото: пресс-служба КалининградТеплоСети
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Муниципальное предприятие «КалининградТеплоСеть» объявило о подготовке к закрытию ещё одной угольной котельной в Центральном районе Калининграда. Коммунальщики утверждают, что речь идёт о котельной на улице Энгельса, снабжающей теплом и горячей водой пять многоквартирных домов.

«На сегодняшний день ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта, а после получения положительного заключения экспертизы начнутся строительные работы, — пояснили в пресс-службе предприятия. — Модернизированная котельная расположится в здании действующего теплоисточника, который переоборудуем в соответствии с новыми техническими условиями».

В здании на улице Энгельса собираются установить два котла с максимальной нагрузкой 0,510 Гккл/ч. Проектом предусмотрена система газоснабжения, диспетчеризации, автоматизации, химводоподготовки, электроснабжения и возможность работы котлов на резервном топливе.

«Сейчас в рамках капитального ремонта ведется замена наружных тепловых сетей, прилегающих к домам потребителей данной котельной. До конца августа специалисты подрядной организации обновят порядка 150 метров трубопровода различного диаметра», — добавляют на предприятии.

Обновленную котельную обещают ввести в эксплуатацию в 2026 году.

По последним данным, в Калининграде работает более 20 угольных котельных, отапливающих как старые дома довоенной постройки, так и советские микрорайоны. К примеру, школы № 2 и № 8 в Калининграде отапливаются как раз за счет угольных котельных. Горвласти несколько последних лет работают над тем, чтобы закрыть их и перевести потребителей на газ, теплоцентраль либо альтернативные источники (например, электричество).

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