Мэрия Калининграда об отопительной стратегии: чтобы не как в Подольске

Многоквартирные дома калининградцев постепенно отключают от частных и угольных котельных. О том, что подача тепла горожанам должна стать более экологичной и безопасной (но при этом не будет дешеветь), 10 июля журналистам рассказывали глава администрации Елена Дятлова и её зам, председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев. Как выяснилось, более масштабные проекты иногда оказываются более простыми в исполнении, а над небольшими встроенными котельными власти иногда бьются годами, но не могут достичь желаемого результата. В причинах трудностей разбирался «Новый Калининград».

По последним данным, в городе до сих пор работает более 20 угольных котельных, они отапливают как старые дома довоенной постройки, так и советские микрорайоны. К примеру, школы № 2 и № 8 в Калининграде отапливаются как раз за счет угольных котельных. Горвласти несколько последних лет работают над тем, чтобы закрыть их и перевести потребителей на газ, теплоцентраль либо альтернативные источники (например, электричество).

В ходе выезда на улицу Берестяную, где сейчас возводят газовую котельную «Калининградтеплосети» (на неё в скором времени намерены переключить жилые дома и социальную инфраструктуру микрорайона имени Александра Космодемьянского) глава администрации напомнила, что Калининград сегодня является участником двух программ: по одной закрываются угольные котельные (в текущем году их планируется закрыть 9 штук), а по второй проходит отключение потребителей от частников.

К примеру, на строительство и запуск котельной на улице Берестяной необходимо потратить 260 млн рублей. В бюджете эти средства, по заверению властей, полностью зарезервированы.

«Этот осенне-зимний период мы ещё работаем на котельной „Балтптицепрома“, а в отопительный сезон 2026-27 мы перейдём на эту котельную, — заверила Дятлова. — Строительство котельной связано с надёжностью. Помните Подольск? (авария на котельной Климовского специализированного патронного завода в Подмосковье, в результате которой более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз, произошла 5 января 2024 года — прим. „Нового Калининграда“) Там тоже была частная котельная».

Впрочем, история Подольска для жителей микрорайона Космодемьянского не является каким-то далёким от жизни примером, так как осенью 2017 года около 15 тысяч человек остались тут на время без тепла и горячей воды из-за долгов «Балтптицепрома» за электроэнергию. Поставка тепла, как уверяли в «Янтарьэнерго», была ограничена из-за «постоянных нарушений платежной дисциплины» (впрочем, к конце того же месяца взаимные претензии и требования ООО «ТПК «Балтптицепром» и АО «Янтарьэнерго» были устранены).

Елена Дятлова напомнила, что ситуация в микрорайоне очень схожа с той, в которой находились жители Московского района, чьи дома были запитаны от котельной предприятия ОАО «Молоко». Однако там от предприятия зависели лишь жилые дома, а в микрорайоне имени Космодемьянского к старой котельной подключены также 128-й детский сад и 9-я школа.

По подсчётам мэрии, новая котельная обеспечит теплом 5,5 тысяч человек, а кроме детсада и школы также молодёжный клуб и местный дом культуры. Заместитель Елены Дятловой Максим Федосеев тут же оговорился, что «Балтптицепром», по всей видимости, намерен закрывать свою старую котельную.

«Скорее всего, они будут закрываться. Насколько мы знаем, „Балтптицепром“ планирует переходить на автономные источники. Котельная у них сейчас газовая, но она немолодая, 1980 года выпуска. Переходя на новую котельную, мы уходим от большой трубы, которая находится не в самом идеальном состоянии. То есть мы ещё и на потерях экономим», — пояснил Федосеев.

Дятлова рассказала журналистам, как перед началом работ по переключению она попросила составить полный перечень частных котельных, у которых город покупает теплоснабжение. «Первая частная котельная, от которой мы отключались, была на улице Солдатской, — напомнила глава. — Потом были котельная на Красносельской и в Московском районе — ОАО «Молоко»».

Что касается угольных котельных, закрываемых из экологических соображений, то тут история оказалась местами чуть сложнее, чем с переключением от частников. Запитывают отключенные дома потребителей либо от теплоцентрали, либо от газа. Лимиты по коридорам теплоцентралей в городе практически исчерпаны, поэтому гражданам всё чаще предлагают переходить на установку автономных газовых котлов (при этом город готов субсидировать часть расходов).

«Это на порядок сложнее, потому что в таком случае мы должны реконструировать всю систему дома и договориться одновременно со всеми гражданами», — сообщил Федосеев.

«Мы каждый раз очень творчески решаем задачи, и решение зависит от большого количества участников», — добавила Дятлова.

При этом частная инициатива по установке газовых котлов, к которой горожане ранее активно прибегали, на сегодняшний день блокирована. «Сегодня разрешения на это не дадут, — объяснил Федосеев. — Потому что житель, решивший обособиться, нарушает систему отопления дома. Это запрещено. Сейчас это можно делать только одновременно всем домом. Конечно, активность граждан — это хорошо, потому что потом такие активисты возглавят процесс и смогут всё объяснить соседям».

Помимо обычных угольных котельных, есть ещё и встроенные, которых в городе остаётся пять или шесть штук. На примере одного из домов на проспекте Мира директор «Калининградтеплосети» Андрей Орлов пояснил, что вопрос их переключения не менее сложный. По его словам, для работы газового котла, отапливающего весь дом, не хватает существующей пропускной способности трубы. Новую же трубу «Калининградгазификация» не может уложить «по каким-то своим причинам».

«Прежде чем проектировать или строить газовую котельную, мы заходим на технические условия „Калининградгазификации“, — продолжил Орлов. — Они нам говорят „да“ или „нет“. А чтобы проложить теплоцентраль в центре города нужен коридор от какой-то существующей сети. Этот вопрос мы тоже рассматривали. Сейчас мы получили поручение от главы ещё раз изучить вопрос. Может быть, будем рассматривать какие-то альтернативные источники энергии. Например, электричество».

«Калининградтеплосеть», как уверяет Орлов, заинтересована в максимально быстром переключении потребителей с угольных котельных по двум причинам. Первая: уголь — не экологичный вид топлива. Вторая — дороговизна.

«Все котельные у нас посчитаны. Мы очень хотим перевести их на газ. Хотелось бы до 2023 года от угля избавиться совсем. Будем стараться сделать это», — заключил Орлов.

В октябре 2023 года Вадим Борисов, бывший на тот момент председателем комитета городского хозяйства, сообщал, что калининградские угольные котельные переведут на газовое обеспечение к 2030 году. Ранее власти называли разные сроки ликвидации угольных котельных. В 2020 году утверждали, что полный перевод на газ завершится к 2024 году. Позже в отчетах чиновников начал фигурировать 2025 год.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»