Экс-проректор БФУ: я собирала деньги с сотрудников вуза под эмоциональным давлением

Бывший проректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Елена Мялкина частично признала свою вину в растрате денежных средств. На заседании суда 5 августа она заявила, что собирала деньги с сотрудников «под эмоциональным давлением» бывшего ректора БФУ Александра Фёдорова, не вступая с ним в предварительный сговор.

«Вину признаю частично. Я согласна, что в постановлении от 30.06 факты, которые были перечислены, имели место быть, однако я не признаю, что я вступала в группу с Фёдоровым с целью дальнейшего хищения денежных средств. Я только выполняла его указания под эмоциональным давлением. Все денежные средства, которые я собирала с сотрудников, я передавала Фёдорову. Также все денежные средства он оставлял у себя и расходовал по своему усмотрению. Мне от Фёдорова также никаких денежных средств не поступало, которые я ему передавала. Это также доказано материалами уголовного дела, и таким образом я находилась в должностной зависимости от Фёдорова и выполняла его непосредственные указания», — заявила Мялкина.

На заседании государственный обвинитель зачитал все факты необоснованных мотивирующих выплат, часть из которых впоследствии была собрана экс-проректором для передачи их Фёдорову. Всего их набралось 43. Сумма ущерба, причинённого университету, составила более 35 млн рублей.

Напомним, 9 июля 2024 года пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что бывшего ректора БФУ Александра Федорова задержали вместе с его заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей. В сентябре Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий».