Защита Фёдорова ходатайствовала в суд об отправке экс-ректора БФУ на СВО

Сторона защиты бывшего ректора БФУ им. Канта Александра Фёдорова ходатайствовала в суд об отправке обвиняемого на СВО. С соответствующим заявлением на заседании 5 августа выступил адвокат Олег Полленский.

Он заявил, что Фёдоров хочет воспользоваться своим правом и принять участие в специальной военной операции в период мобилизации. По словам Полленского, это предусмотрено двумя статьями Уголовно-процессуального кодекса. При этом предъявленое обвинения по ч. 4 ст. 160 не препятствует заключению контракта с Минобороны и прохождению военной службы, а других обвинений Фёдорову не предъявляли. Адвокат также отметил, что указанные статьи не дают оснований для отказа в удовлетворении такого ходатайства.

«С учётом изложенного, мы просим суд уведомить военный комиссариат Калининградской области, а также начальника функции отбора на военную службу по контракту 1-го разряда города Калининграда, о желании обвиняемого Фёдорова воспользоваться предоставленным ему законом правом на заключение контракта с обязательным указанием на то, что судом будет удовлетворено соответствующее ходатайство военных властей о приостановлении производства по уголовному делу в случае призыва обвиняемого. И в связи с содержанием на день Федорова в следственном изоляторе просим разрешить его посещение сотрудниками пункта отбора и военного комиссариата», — ходатайствовал Полленский.

Александр Фёдоров поддержал это решение. Против заявленного ходатайства выступил прокурор, а судья отказал в его удовлетворении.

«Подсудимый, находясь в условиях изоляции, в условиях содержания под стражей, самостоятельно, также через защитников, имеет право обратиться в военный комиссариат, соответствующий ходатайству. И дальнейшие действия военного комиссариата будут регламентированы распоряжением Министерства обороны. Там всё прописано, как они действуют, как они взаимодействуют со следственными изоляторами, получают разрешение на посещение и прохождение медицинской комиссии подсудимым. Поэтому в данном ходатайстве отказано», — завершила заседание судья.

На том же заседании бывший проректор БФУ им. Канта Елена Мялкина заявила, что собирала деньги с сотрудников вуза под эмоциональным давлением. По её словам, она не вступала с Александром Фёдоровым в предварительный сговор для хищения средств.

О том, что Фёдоров намерен отправиться на СВО, стало известно в сентябре 2024 года. При этом бывший ректор БФУ отметил, что не является не следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий».

Напомним, 9 июля 2024 года пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что бывшего ректора БФУ Александра Федорова задержали вместе с его заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей. В сентябре Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий».