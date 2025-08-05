В ЦГКБ возобновили выдачу больничных листов

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В Центральной городской клинической больнице Калининграда возобновили выдачу больничных листов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

О проблеме с выдачей больничных стало известно утром 5 августа. Один из читателей сообщил, что электронные больничные не внесены в базу госуслуг, так как «минздрав не сформировал электронную подпись». Представители минздрава на странице губернатора сообщили, что «временная задержка» выдачи больничных листов возникла «из-за смены руководства Центральной городской клинической больницы».

В июле пост главврача ЦГКБ занял врач-хирург Александр Коган, ранее работавший в медицинских центрах Красноярского края и Москвы. Экс-главврач больницы на Летней Иван Саблин, как сообщил источник «Нового Калининграда», трудоустроился в БСМП. В минздраве уточнили, что он занял пост заместителя главврача БСМП по анестезиологии и реанимации.

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