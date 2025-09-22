Готовность берегоукрепительных сооружений на востоке Зеленоградска составила 32% (фото)

В восточной части Зеленоградска продолжаются аварийно-восстановительные работы. Как сообщает «Балтберегозащита», техническая готовность берегоукрепительного сооружения составляет 32%.

Берегоукрепительные работы ведутся по графику. «Установили уже 740 из 996 деревянных свай упорного ряда. На 275 метрах уложено непроницаемое ядро из „гео-бэгов“ с волногасящей внешней защитной бермой из крупногабаритного камня на протяжении 260 метров», — добавили в учреждении.

Фото: «Балтберегозащита»

Напомним, что к аварийно-восстановительным работам приступили в апреле 2025 года. Они продлятся до марта 2026-го.

