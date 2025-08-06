Мать погибшего ребёнка требует у Белой и Сушкевич выплаты в 2,5 млн рублей

В среду, 6 августа, по делу калининградских медиков Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в гибели недоношенного ребёнка, в Московском областном суде состоялось очередное заседание. В этот раз истцы озвучили новые требования: по одному миллиону рублей с каждого врача в качестве компенсации морального вреда и 495 тысяч рублей на возмещение судебных расходов за два последних процесса. Свою позицию потерпевшая Ахмедова озвучила по видеосвязи из Калининграда, а в зале суда ее поддержали гособвинитель и адвокат.

«Медики виновными себя не считают, соответственно, иск не признают, — рассказала присутствующая в заседании коллега медиков из Москвы. — Элина проговорила, что готова в будущем как-то помочь женщине, хотя не понимает, как можно деньгами заменить ребенка».

По словам собеседницы «Нового Калининграда», во время заседания было сложно определить, насколько сильны моральные переживания заявительницы.

«У неё спрашивали, обращалась ли она после случившегося к специалистам, за помощью к психологу, на что та ответила отрицательно. Вела она себя достаточно спокойно, а на вопрос, есть ли у нее дети, ответила, что растит двоих сыновей, — продолжает коллега подсудимой. — По долгу службы мне приходится общаться с мамами, которым не удалось сохранить беременность, переживания у всех разные, у кого то явные, у кого — то скрытые, но их глубина заметна».

Адвокаты врачей попросили суд не лишать их права врачебной деятельности, поскольку медики уже шесть лет находятся под стражей. При этом судебная практика показывает, что в тех делах, где виновными признают врачей, от лечебной практики их отстраняют на три года.

По итогам заседания суд вновь взял перерыв — следующее состоится в понедельник, 11 августа.

Напомним, неделю назад стало известно, что мать недоношенного 700-граммового ребенка, в убийстве которого обвиняют врачей, заявила гражданский иск.