Погода в Калининградской области 7 августа

Днём в четверг, 7 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха составит +22°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление 763 мм рт. ст., ветер юго-западный 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +19°С, ночью +16°С, небольшой дождь, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +23°С, ночью +12°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг малооблачно, без осадков. Температура утром +17°С, днём +22°С, вечером +19°С. Атмосферное давление 764 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг днём в Калининграде и области ожидается до +20...+22℃ (на побережье +18...+20℃), переменная облачность/облачно с прояснениями, локальные кратковременные дожди ожидаются утром и днем (преимущественно до первой половины дня), вечером — без существенных осадков. Ветер юго-западный, в Калининграде и области слабый/умеренный (4-8 м/с), днем порывистый. В прибрежной зоне свежий/сильный (7-12 м/с), в порывах ночью и утром до 13-15 м/с, днем и вечером ослабнет до умеренного.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 2 м.



