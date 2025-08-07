В «Храброво» установили питьевые фонтанчики с бесплатной водой (фото)

В аэропорту «Храброво» появились питьевые фонтанчики. Чистая фильтрованная вода доступна всем пассажирам бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба.

«Теперь вам не придётся беспокоиться о запасе воды во время ожидания рейса», — добавили в аэропорту. Питьевые фонтанчики можно найти в левой части аэровокзала, возле магазина «MARKET» (первый этаж) и возле зала повышенной комфортности «Маяк» (на втором этаже).

Фото: аэропорт «Храброво»

Ранее калининградское УФАС сообщало, что проверит стоимость питьевой воды в «Храброво». Кроме того, о необходимости аэропортов обеспечивать людей бесплатной питьевой водой говорил глава ФАС Максим Шаскольский во время ПМЭФ: «Для системного решения этой проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов».