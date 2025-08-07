В «Храброво» не пустили в самолёт пассажира «с шаткой походкой и невнятной речью»

В «Храброво» не пустили в самолёт пассажира «с шаткой походкой и невнятной речью»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В калининградском аэропорту «Храброво» не пустили в самолёт пассажира, от которого пахло алкоголем. О том, что 30-летнего жителя Курской области препроводили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте, сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте. Уточняется, что мужчина был привлечён к административной ответственности.

Изначально предположительно нетрезвый гражданин был замечен сотрудниками аэропорта у стойки регистрации. Они сообщили в полицию.

«Установлено, что 30-летний житель Курской области планировал зарегистрироваться на рейс „Калининград-Москва“ с имеющимися у него признаками опьянения: шаткая походка, невнятная речь, резкий запах алкоголя изо рта, — заявила пресс-служба транспортной полиции. — Представитель авиакомпании принял решение об отстранении пассажира от дальнейшего полёта».

После того, как на место прибыли полицейские, мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

«В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток», — заключили в пресс-службе.

