В Госдуму внесли проект об увеличении компенсации за испорченные в самолёте вещи

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности авиакомпаний за порчу и утрату ручной клади. Об этом сообщает «Коммерсант».



Законопроект с поправками к статье 119 Воздушного кодекса РФ внесли в Госдуму глава парламентского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП), депутат Нина Останина (КПРФ) и внефракционный глава парламентского комитета по труду Ярослав Нилов. В пункте 1.3 упомянутой статьи говорится об ответственности авиаперевозчика за порчу и утрату ручной клади пассажиров. Сейчас максимальный размер компенсации составляет 11 тысяч рублей. Депутаты предлагают повысить его до уровня 10 МРОТ — около 224 тысяч рублей в 2025 году.

В пояснительной записке отмечается, что пассажиры с «крупногабаритной ручной кладью» кладут её на любые свободные полки в салоне, рискуя «повредить или испачкать» чужие вещи. В таких случаях «не всегда получается определить виновника порчи имущества».

«Коммерсант» подчёркивает, что в первой редакции Воздушного кодекса РФ, который приняли в 1997 году, был закреплен именно такой максимальный размер выплат за утрату и порчу ручной клади — 10 МРОТ. В 2007 году Госдума изменила потолок выплат, установив сумму в 11 тысяч рублей.