В Госдуму внесли проект об увеличении компенсации за испорченные в самолёте вещи

В Госдуму внесли проект об увеличении компенсации за испорченные в самолёте вещи
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Авиаперевозки

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности авиакомпаний за порчу и утрату ручной клади. Об этом сообщает «Коммерсант».

Законопроект с поправками к статье 119 Воздушного кодекса РФ внесли в Госдуму глава парламентского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП), депутат Нина Останина (КПРФ) и внефракционный глава парламентского комитета по труду Ярослав Нилов. В пункте 1.3 упомянутой статьи говорится об ответственности авиаперевозчика за порчу и утрату ручной клади пассажиров. Сейчас максимальный размер компенсации составляет 11 тысяч рублей. Депутаты предлагают повысить его до уровня 10 МРОТ — около 224 тысяч рублей в 2025 году.

В пояснительной записке отмечается, что пассажиры с «крупногабаритной ручной кладью» кладут её на любые свободные полки в салоне, рискуя «повредить или испачкать» чужие вещи. В таких случаях «не всегда получается определить виновника порчи имущества».

«Коммерсант» подчёркивает, что в первой редакции Воздушного кодекса РФ, который приняли в 1997 году, был закреплен именно такой максимальный размер выплат за утрату и порчу ручной клади — 10 МРОТ. В 2007 году Госдума изменила потолок выплат, установив сумму в 11 тысяч рублей.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter