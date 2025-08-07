Эксперты: половина интуристов в Калининграде выбирает трёхзвёздочные отели

49% иностранных туристов предпочитают проживание в трёхзвёздочных отелях. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и гостиниц «Островок».

«Состав иностранных туристов, отдыхающих в Калининграде, выглядит следующим образом: 43% путешествуют парами без детей, 33% — в одиночку, 14% — семьями с детьми, 10% — в составе компаний от трёх человек. Наиболее востребованы у зарубежных гостей трехзвездочные отели — на них приходится почти половина всех бронирований (49%). Также популярны отели категории четыре звезды (20%) и гостиницы без звезд (18%). Реже туристы выбирают апартаменты (10%), гостевые дома (2%) и хостелы (1%)», — говорится в пресс-релизе сервиса.