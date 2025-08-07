Эксперты: половина интуристов в Калининграде выбирает трёхзвёздочные отели

Все новости по теме: Туризм

49% иностранных туристов предпочитают проживание в трёхзвёздочных отелях. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и гостиниц «Островок».

«Состав иностранных туристов, отдыхающих в Калининграде, выглядит следующим образом: 43% путешествуют парами без детей, 33% — в одиночку, 14% — семьями с детьми, 10% — в составе компаний от трёх человек. Наиболее востребованы у зарубежных гостей трехзвездочные отели — на них приходится почти половина всех бронирований (49%). Также популярны отели категории четыре звезды (20%) и гостиницы без звезд (18%). Реже туристы выбирают апартаменты (10%), гостевые дома (2%) и хостелы (1%)», — говорится в пресс-релизе сервиса.

Чаще всего в регион приезжают туристы из Беларуси, Китая, Казахстана, ОАЭ и Индии. Средняя стоимость ночи, по которой интуристы бронируют размещение, составляет 7 700 рублей. При этом, по данным сервиса, на долю Калининграда приходится 4% всех бронирований зарубежных путешественников по России.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter