Аналитики рассказали, туристы из каких стран посещают Калининград чаще всего

Аналитики назвали страны, чьи туристы посещают Калининград наиболее часто. Такую информацию предоставил сервис бронирования отелей и гостиниц «Островок».

Чаще всего в регион приезжают туристы из Беларуси, Китая, Казахстана, ОАЭ и Индии. Средняя стоимость ночи, по которой интуристы бронируют размещение, составляет 7 700 рублей.

При этом, по данным сервиса, на долю Калининграда приходится 4% всех бронирований зарубежных путешественников по России. Тем не менее аналитики «Островка» подчёркивают, что число бронирований в городе на лето 2025 года увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на «Островок» писал, что на первом месте в списке самых востребованных городов у интуристов разместилась Москва: на неё приходится каждое второе бронирование. Далее следуют Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, как пишет «Коммерсант», заявил, что за январь—июль число иностранных туристов снизилось год к году на 10%. В мае в АТОР прогнозировали рост въездного потока в этом году на 25%.