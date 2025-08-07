Путин сообщил о заинтересованности в его встрече с Трампом с обеих сторон

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Владимир Путин заявил, что заинтересованность в его встрече с американским лидером Дональдом Трампом была проявлена и с его стороны, и со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

«Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», — цитирует издание президента, который таким образом ответил на вопрос журналистов о том, кто был инициатором саммита.

Дональд Трамп заявил о готовности в ближайшее время встретиться Владимиром Путиным для поиска решения украинского конфликта после поездки его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву. Прошедшую встречу Трамп назвал «очень продуктивной».

Ранее Трамп угрожал ввести больше вторичных санкций против торговых партнёров России, а также заявлял о «разочаровании» в президенте РФ и требовал завершить боевые действия на Украине к 8 августа.  

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter