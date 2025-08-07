Путин сообщил о заинтересованности в его встрече с Трампом с обеих сторон

Владимир Путин заявил, что заинтересованность в его встрече с американским лидером Дональдом Трампом была проявлена и с его стороны, и со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

«Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», — цитирует издание президента, который таким образом ответил на вопрос журналистов о том, кто был инициатором саммита.

Дональд Трамп заявил о готовности в ближайшее время встретиться Владимиром Путиным для поиска решения украинского конфликта после поездки его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву. Прошедшую встречу Трамп назвал «очень продуктивной».

Ранее Трамп угрожал ввести больше вторичных санкций против торговых партнёров России, а также заявлял о «разочаровании» в президенте РФ и требовал завершить боевые действия на Украине к 8 августа.