Кремль: встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

«Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около трех часов. 7 августа Путин заявил, что заинтересованность в его встрече с американским была проявлена и с его стороны, и со стороны США.

