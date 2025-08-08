Правительство выделило 5,7 млн рублей на организацию приёмов делегаций

Правительство Калининградской области выделило 5,7 млн рублей на оказание комплекса услуг по обеспечению, организации и обслуживанию приемов российских делегаций на территории региона. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчику необходимо будет предоставлять легковые автомобили представительского и бизнес класса с водителем, а также пассажирские автобусы вместимостью не менее 16 и 35 посадочных мест (в зависимости от уровня и количества членов делегации). Речь идёт о трансферах из аэропорта или вокзала в гостиницу и в обратном направлении, передвижении по Калининграду и области в соответствии с программой визита делегации. Исполнитель обязан обеспечить и организовать предоставление автотранспортных средств по заявкам заказчика круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Время с момента вызова автомобиля заказчиком до его прибытия на место, указанное в заявке, должно составлять не более 15 минут. Требования к водителям: опрятный внешний вид (туфли, чистые и выглаженные классический костюм и рубашка), вежливость, умение свободно ориентироваться в маршрутах передвижения по городу и области. Автомобили должны быть без рекламы на кузове, наклеек, голографических и других посторонних изображений.

Также в перечне необходимых работ «буфетное обслуживание во время встреч, бесед, совещаний и других мероприятий, предусмотренных программой визита делегации» и экскурсионное обслуживание. Буфетное обслуживание должно быть оказано «в ресторанах или предприятиях аналогичного типа». Также предусмотрено выездное обслуживание официальных приёмов.

В меню обедов или ужинов для делегаций, возглавляемых федеральными министрами, главами субъектов РФ, депутатами Госдумы, членами Совета Федерации должны входить холодные закуски (не менее 6 видов), салаты (не менее 3 видов), горячие закуски (не менее 2 видов), первые горячие блюда (не менее 2 видов), вторые горячие блюда (не менее 2 видов), гарниры (не менее 2 видов), хлебные корзины, десертный стол (не менее 4 видов), фруктовый стол (не менее 4 видов фруктов и ягод), холодные и горячие напитки.

В экскурсионное обслуживание должно входить сопровождение гида или экскурсовода, а также входные билеты в музеи Калининграда. Продолжительность обслуживания — не более трёх часов.

Источник финансирования — бюджет Калининградской области. ​​Срок действия контракта — с даты подписания по 31 декабря 2025 года.

Заявки на участие в торгах принимаются с 7 по 18 августа. Итоги аукциона планируют подвести 20 августа.