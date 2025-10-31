На организацию приёмов российских делегаций в регионе выделяют 6 млн рублей

На оказание комплекса услуг по обеспечению, организации и обслуживанию приёмов российских делегаций на территории Калининградской области для нужд правительства предусматривают 6 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

В перечне необходимых услуг предоставление легковых автомобилей представительского и бизнес-класса с водителем, пассажирских туристических автобусов вместимостью не менее 16 и 35 посадочных мест, обслуживание официальных приёмов, проведение экскурсий.

К поиску подрядчика готовится правительство Калининградской области. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В августе 2025 года на оказание аналогичных услуг до конца года выделяли 5,7 млн рублей. Контракт заключили по максимальной стоимости с ООО «Балтийское морское агентство».