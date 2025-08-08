Тренера по скалолазанию обвиняют в травмировании калининградки (фото)

Тренера по скалолазанию обвиняют в травмировании калининградки (фото)
Фото предоставлено СУСК по Калининградской области
Все новости по теме: Безопасность

Калининградского тренера по скалолазанию обвиняют в том, что по его вине получила тяжёлые травмы девушка, пришедшая к нему на занятия. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, ЧП, из-за которого было возбуждено уголовное дело, произошло в мае 2024 года. По версии следствия, 33-летний тренер оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый, являясь педагогом дополнительного образования в одной из школ Калининграда, во внеурочное время на возмездной основе проводил тренировки по скалолазанию для лиц, не имеющих отношения к учебному заведению, — сообщает подробности пресс-служба. — Вечером 6 мая 2024 года во время проведения тренировки с одной из жительниц Калининграда, не имеющей опыта занятия данным видом спорта, фигурант не провел с девушкой инструктаж по технике безопасности, должным образом не проконтролировал правильное использование ею страховочного снаряжения, а также не обеспечил достаточного покрытия пола спортивного зала гимнастическими матами. В результате 26-летняя калининградка упала со скалодрома с высоты порядка 6-ти метров на пол спортзала, получив травму позвоночника и другие травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда ее здоровью».

Следствие считает, что собранного материала по уголовному делу достаточно для обвинительного заключения. При этом отмечается, что обвиняемый признал вину и добровольно возместил потерпевшей расходы, связанные с лечением и реабилитацией.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter