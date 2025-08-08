Проект благоустройства «Отиум-парка» в Светлогорске не прошёл экспертизу

Экспертиза не одобрила проект «Отиум-парка» в Светлогорске, предусматривающий благоустройство поймы реки Светлогорки. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 8 августа. Документацию для экспертизы подготовила компания «Сантермо-Проект» из Гурьевского района. В качестве экспертной организации выступило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа».

Напомним, что проект предусматривает благоустройство семи локаций: «Древние липы», «Мельничный остров», «Раушен-Орт» (первая очередь), «Отиум» (вторая очередь), «Советская эпоха», «Медленный город» (третья очередь) и автопарковка (четвёртая очередь). Работы в рамках первой очереди оценивались в 209,5 млн рублей. Работы планировали завершить к июню 2026 года.