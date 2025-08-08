БФУ: договор на целевое обучение подписали 173 первокурсника

Все новости по теме: Образование

В 2025 году в рамках квоты на целевое обучение в БФУ им. И. Канта поступили 173 человека. Об этом сообщила пресс-служба университета.

«Выросло как число таких абитуриентов, так и средний балл ЕГЭ, который составил 71,43. Среди популярных направлений: „Лечебное дело“, „Прикладная математика и информатика“, „Информационная безопасность“, „Компьютерная безопасность“, „Педагогическое образование“ (профили по начальному образованию и иностранным языкам)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 58% целевиков планируют стать врачами: они заключили договоры с региональным минздравом. 18% выпускников намерены стать учителями и работать в школах Калининградской области.

Заказчики целевого обучения в БФУ им. И. Канта — крупные предприятия и организации федерального и регионального значения, среди них: АО «Россети Янтарь», калининградский «Водоканал», АО ОКБ «Факел», министерство здравоохранения Калининградской области, центральная дирекция здравоохранения — филиал ОАО «РЖД», образовательные учреждения, а также муниципальные органы управления Калининграда, Гусева, Советска, Гурьевска, Зеленоградска, Правдинска и Багратионовска.

Договор о целевом обучении даёт возможность студентам поступить в университет, получать материальную поддержку от заказчика во время обучения, а также успешно трудоустроиться после выпуска, отметили в образовательном учреждении.

Как сообщили ранее в БФУ им. И. Канта, 5 августа состоялся основной этап зачисления абитуриентов на бюджетную основу по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. В приемную комиссию поступило 33 914 заявлений от 7236 человек, что на 35% больше, чем в прошлом году.

