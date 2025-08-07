В БФУ подали на 35% больше заявлений на поступление, чем в прошлом году

В БФУ им. И. Канта 5 августа состоялся основной этап зачисления абитуриентов на бюджетную основу по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. В приемную комиссию поступило 33 914 заявлений от 7236 человек, что на 35% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба университета.

С учетом итогов приоритетного этапа, в этом году студентами вуза уже стали 1592 человека. 41% зачисленных прибыли из-за пределов Калининградской области. Первокурсники представляют практически все регионы России и ряд иностранных государств — Армению, Беларусь, Казахстан, Латвию, Туркменистан, Узбекистан, Германию, Литву, Эквадор и Киргизию.

«В этом году мы видим существенный рост числа поданных заявлений — на 35 % больше прошлого года. Безусловно, мы связываем такой рост с тем, что университет является одним из участников пилотного проекта по реформе высшего образования федеральной программы „Приоритет 2030“, мы строим кампус мирового уровня в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“, который откроет свои двери уже в 2026 году. Нас выбирают лучшие абитуриенты: средний балл ЕГЭ зачисленных выше, чем в прошлом, тоже рекордном, году. 12% от общего числа заявлений было подано от поступающих из Москвы и Санкт-Петербурга. И это ребята с высоким баллом ЕГЭ. Так что миф о том, что все лучшие абитуриенты переезжают из регионов в столицы, все же остается мифом», — рассказал и.о. ректора Максим Демин.

В этом году самыми популярными направлениями для поступления стали лечебное дело (1598 поданных заявлений), информационная безопасность (1239), реклама и связи с общественностью (1195), информационные системы и технологии (1114), прикладная информатика и информатика (1072).

Кроме того, среди зачисленных первокурсников — 15 студентов, являющихся победителями и призерами Всероссийских олимпиад школьников, принятых на обучение по особому праву без проведения вступительных испытаний. Это на 25% больше по сравнению с прошлым годом. 26 человек набрали 100 баллов по ЕГЭ, а 69 зачисленных — от 260 баллов по результатам ЕГЭ.

В топ направлений по конкурсу на место базового высшего образования вошли педагогическое образование, биология, техническая физика, экология и природопользование и юриспруденция. В топ по специализированному высшему образованию — лингвистика, юриспруденция и педагогическое.