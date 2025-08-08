Калининградские райдеры заканчивают реконструкцию скейтпарка на Верхнем озере (фото)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининграде к концу августа обещают завершить глобальную реконструкцию скейт-парка на Верхнем озере. О том, что подрядчик намерен до начала осени смонтировать все фигуры для выполнения трюков, в пятницу, 8 августа, сообщили представители городской администрации.

«Контракт у нас до 21 августа, — сообщил Антон Алещенков, возглавляющий компанию „ГСП“, получившую подряд на реконструкцию скейт-парка. — Всё оборудование уже на месте. Конечно, в процессе монтажа оборудования возникают мелкие нюансы. Мы стараемся устранить все опасные моменты и максимально обезопасить скейт-парк для детей и спортсменов, чтобы они как можно меньше травм получали».

Замглавы администрации города Алексей Силанов отметил, что на время праздничных мероприятий на День города и на День России подрядчика просили приостанавливать работы, поэтому сроки сдачи объекта могут сдвинуться на несколько дней. При этом Алещенков заявляет, что всё равно успеет сдать объект в августе.

«Скейт-парк будет абсолютно новым, — добавил подрядчик. — Он будет отвечать всем современным потребностям спортсменов, занимающихся экстремальным спортом. Я сам действующий спортсмен. Мы делаем как для себя. Раньше я занимался BMX, а сейчас MTB. В 2011 году я выиграл Кубок России».

Также Силанов сообщил, что жалоб на закрытие скейт-парка в этом году значительно меньше, так как работает памп-трек на Красносельской и скейт-парк под Второй эстакадой (их также строила компания «ГСП» — прим. «Нового Калининграда»).

 Согласно информации портала Госзакупок, стоимость реконструкции скейт-парка, которая изначально оценивалась в 32 млн рублей, в ходе торгов была снижена до 20,68 млн рублей.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

