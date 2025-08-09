Погода в Калининградской области 9 августа

Днём в субботу, 9 августа, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +25°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +23°C. В центре региона дневная температура составит +25°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +27°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +12°C), а на востоке региона прохладнее (до +11°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +18,5°C, днём она поднимется до +25°C, а вечером опустится до +20,8°C. Утром прогнозируется западный ветер, который днём сменится на юго-западный, а вечером — на северо-западный. Влажность — на уровне 56-83%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренном окончании недели.

«Днем в Калининграде и области до +23...+25°C, в прибрежной зоне +20...+23°C, переменная облачность, в течение дня по области возможны небольшие кратковременные дожди (преимущественно утром и до полудня), после обеда и к вечеру малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный/западный, слабый/умеренный (3-7 м/с)», — добавляют синоптики-любители.