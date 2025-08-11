Погода в Калининградской области 11 августа

Днём в понедельник, 11 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +21°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление 765 мм рт. ст., ветер западный 4 м/с.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +20°С, ночью +17°С, без осадков, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +23°С, ночью +12°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник малооблачно, без осадков. Температура утром +17°С, днём +20°С, вечером +17°С. Атмосферное давление 764 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник днём в Калининграде и области ожидается +20...+23°C (на побережье +19...+21°C), утром — малооблачно, днем и вечером — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный/западный, слабый/умеренный (4-7 м/с), на побережье порывистый (до 8-12 м/с).